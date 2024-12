Současný šéf Makro Cash & Carry ČR Jiří Nehasil za svůj profesní život prošel řadou firem. V 90. letech začínal v gastrobyznysu. V roce 2010 pak pracoval i pro Petra Kellnera, kdy se podílel na kavárenském a mediálním konceptu Naše adresa. O konci práce v PPF pak mluví jako o nejdůležitější náhodě ve svém životě. Po této zkušenosti totiž obor gastronomie vyměnil za velkoobchod a nastoupil do velkoobchodního řetězce Makro, v jehož čele stojí od října 2023. V rozhovoru pro Ekonom se Nehasil rozpovídal nejen o své kariéře, ale i o tom, kdo může za vysokou cenu másla, proč se Makro vzdalo prodeje živých kaprů před Vánoci či co obdivuje na vietnamských obchodnících.

Jak složitá byla cesta pro „kluka“, který vystudoval hotelovou školu v Poděbradech, do čela společnosti s tržbami 35 miliard korun?

V první třídě jsem říkal soudružce učitelce, že chci být prezidentem. To se nestalo. Samozřejmě je to dáno z velké části náhodou. Roli v tom určitě hraje moje chuť jít dál a nezastavit se a vidět věci pozitivně. To je to hlavní.