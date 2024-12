Jít do důchodu s pár statisíci nestačí. „Dobré je mít našetřený alespoň milion, ideální tři,“ říká Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting. V tomto případě platí jednoduché pravidlo – čím dříve začnete, tím větší finanční polštář v důchodu budete mít. Základem je pravidelné odkládání, je vhodné si dávat stranou minimálně desetinu čistého příjmu. Pokud to vaše aktuální finanční situace nedovoluje, začněte alespoň s nějakou částkou a postupně ji navyšujte.

Na důležitostí budoucího finančního zabezpečení by se Češi měli opravdu zamyslet. Představa, že v důchodu bude stačit rezerva 150 tisíc až 300 tisíc korun, je velmi chybná a nedostatečná. „Situace se sice zlepšuje, ale stále máme do optimální varianty daleko. Mnoho lidí má mylné představy o tom, kolik financí budou ve stáří potřebovat, a spoléhají se hlavně na státní důchod, se kterým já například při diskusi s klienty vůbec nepočítám. Tento přístup je obzvláště důležitý vzhledem k demografickému vývoji. Ano, pojďme si říci, že nějaký důchod dostaneme, ale otázka je, co si za něj koupíme,“ varuje Novák.

Vizualizujte si svoji budoucnost

Mnoho lidí zapomíná na to, že i když budou mít státní důchod, nemusí to stačit na zachování jejich současného standardu, například obvyklou dovolenou u moře si dopřejí jen sotva. „Při diskusích se ptám klientů, zda jsou schopni si zajistit finance na své potřeby, pokud jejich příjem ve formě důchodu bude třetinový oproti současnému,“ pokračuje Novák.

Martin Novák, hlavní analytik Broker Consulting Foto: Broker Consulting

Příprava na stáří je nezbytnou součástí finančního plánování, která umožňuje udržet si životní úroveň a finanční jistotu i po odchodu do důchodu. Budování renty znamená vytváření pravidelného příjmu, který bude pokrývat naše finanční potřeby během důchodového věku. Tento příjem může pocházet z různých zdrojů, jako jsou penzijní fondy, investice do nemovitostí, podílové fondy či konkrétní cenné papíry.

Klíčovou roli ve finančním plánovaní hraje vizualizace budoucnosti. Představit si, jakou ji chci mít nebo jaké cíle si přeji splnit, je skoro nejdůležitější částí procesu. „Když mám jasnou vizi, jednotlivé kroky, které pro dosažení těchto cílů podnikám – ať už jde o úspory, investice nebo odkládání peněz –, se stanou konkrétnějšími. Tento přístup mi nejen zúží nabídku vhodných produktů, do kterých můžeme prostředky investovat, ale také mi jasně ukáže cestu, kterou bych měl následovat,“ vysvětluje Novák.

Vizualizace budoucnosti je nesmírně důležitá, zejména v obdobích, kdy výdaje rostou. Ať už se jedná o vánoční svátky nebo letní prázdniny, kdy vrcholí sezona dovolených. „V těchto obdobích je snadné ztratit motivaci a zapomenout na dlouhodobé finanční cíle, kterých bychom měli dosáhnout za desítky let. Mít ale jasnou představu o tom, proč spoříte a investujete, je klíčové pro udržení disciplíny.“

Při volbě vhodné strategie je důležité si stanovit cíle a položit si několik stěžejních otázek: Kolik mi je let? Kolik času mám na přípravu na důchod? Kolik jsem schopen nebo ochoten měsíčně odložit stranou? A co mě to bude stát?

„Nejde ani tak o to, do jakého produktu peníze vložíte – od spořicích produktů, termínovaných vkladů, stavebního spoření po různé fondy, máme v Česku přístup k těm nejlepším možnostem. Důležité je vědět, kolik budete potřebovat na konci a kolik musíte měsíčně investovat, abyste svého cíle dosáhli,“ radí hlavní analytik Broker Consulting.

Například, chcete-li mít v důchodu milion, je při ročním šestiprocentním zhodnocení potřeba investovat 1000 korun měsíčně po dobu 30 let. Pokud máte kratší časový horizont, například 15 let, částka, kterou musíte měsíčně odkládat je 3500 korun.

„U finančního plánování je klíčové mít jasné cíle a vědět, proč to děláte. Každý měsíc, když vidíte výpis z účtu a odchozí peníze, víte, že to má smysl a že se nejedná o náhodné utrácení. Tento přístup zajišťuje, že se nebudete muset znovu a znovu ptát, kam vaše peníze šly,“ dává tip Novák.

DIP, nebo penzijko?

V současnosti jsou k dispozici různé formy investování a spoření, které zahrnují státem podporované produkty. Mezi ně patří doplňkové penzijní spoření, penzijní připojištění nebo životní či kapitálové pojištění. K možnostem vytvořit si další rezervu na stáří přibyl od 1. ledna dlouhodobý investiční produkt (DIP). DIP nabízí možnost investovat na rentu s daňovými výhodami a využít příspěvky od zaměstnavatele. Oproti tradičnímu „penzijku“ umožňuje pružnější možnosti investování s potenciálně vyšším zhodnocením.

„Naši konzultanti, kteří mohou sjednávat smlouvy v režimu DIP, mají na výběr přes 2500 podílových fondů. Díky této široké nabídce si každý může najít řešení, které nejlépe vyhovuje jeho životní situaci, rizikovému apetitu nebo investičnímu nastavení. Na rozdíl od omezené nabídky tří až čtyř předvolených strategií u doplňkového penzijního spoření,“ uvádí Novák.

Je ale lepší penzijko, nebo DIP? „Zavedení dlouhodobého investičního produktu je něco, na co jsme čekali od doby, kdy vláda Bohuslava Sobotky zrušila druhý penzijní pilíř. Jednoznačně prospěje diskusi o tom, že by se Češi měli na důchod připravovat sami. Ale jestli je horší, nebo lepší než klasické penzijko, záleží na konkrétní situaci každého klienta,“ říká Novák.

V doplňkovém penzijním spoření je možné čerpat maximální státní podporu v hodnotě 340 korun za měsíc v případě, že budete na doplňkové penzijní spoření odesílat alespoň 1700 korun měsíčně. V dlouhodobém investičním produktu pak můžete využít daňové úspory až 48 tisíc za rok. „Proto je ideální mít oba s tím, že do DIP můžu dostat výrazně dynamičtější strategii,“ doporučuje Novák.

Ten je toho názoru, že čím jste mladší, tím můžete být odvážnější a mít větší část portfolia v akciové složce. „Je důležité si uvědomit, že při investičním horizontu třiceti let pravděpodobně zažijete několik krizí na kapitálových trzích. Pro začínající investory je cenné projít si takovými situacemi, abyste viděli, jak se trhy dokážou zotavit. Vřele doporučuji všem podívat se na historické grafy výkonnosti a sledovat, jak se trhy chovaly v klíčových obdobích. Volatilita je součástí investičního procesu a porozumění těmto cyklům vám pomůže lépe zvládat vaše investice v budoucnu,“ radí hlavní analytik Broker Consulting.

Text vznikl ve spolupráci s Broker Consulting.