Místo pravidelných cest do porodnice v pražském Podolí absolvují těhotné ženy část kontrol na dálku. „Telemedicínu využíváme u těhotných jako jediní v Česku a jedni z mála v Evropě,“ říká Hynek Heřman, primář porodnického oddělení Ústavu pro péči o matku a dítě. Vyšetření vypadá tak, že si žena doma změří tlak, zváží se a diagnostickými proužky analyzuje moč. Nasbíraná data pak zadá do aplikace. Následně se spojí s lékařem, proberou spolu aktuální stav, on zhodnotí situa­ci. „Těhotné mají o tuto službu velký zájem,“ říká Heřman. V budoucnu chce s kolegy určitou formu péče na dálku zavést i po porodu.

Nástup telemedicíny zajišťující dálkový přenos informací mezi pacientem a lékařem, diagnostiku a případně distanční léčbu může zásadním způsobem proměnit české zdravotnictví.

Rozvoj telemedicíny jde ve většině zemí ruku v ruce s elektronizací a digitalizací zdravotnictví. Před téměř dvaceti lety se do ní pustila Velká Británie nebo Rakousko, v Česku je teprve v rozjezdu. Třeba při porovnání přístupu k elektronickým zdravotním záznamům je podle Indexu digitální ekonomiky a společnosti republika spolu se Slovenskem na chvostu Evropy a zaostává i ve využívání telemedicíny. „Hlavními překážkami zavádění telemedicíny a elektronizace zdravotnictví v Česku jsou nedostatek financí, nekoncepční řízení a nevyhovující legislativa,“ myslí si Jiří Pecina, šéf a zakladatel firmy Meddi hub. Pokud dojde k úpravě legislativy, mohla by se situace zlepšit.

Poslanecká sněmovna má schválit novelu zákona o zdravotních službách, která telemedicínu definuje a upravuje pravidla pro její poskytování. V dubnu prošel text druhým čtením a vstoupit v platnost by mohl v lednu 2025. Léčit a diagnostikovat na dálku by se tak mohlo začít ve velkém.

Pacientům se nabídne jiný komfort, širší škála služeb. V odlehlých místech se některé typy specializované péče stanou dostupnějšími. Očekává se, že zdravotnickým zařízením masivnější nasazení telemedicíny časem přinese úspory.