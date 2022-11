Podnikatel, technologický vizionář, organizátor futuristických konferencí a zároveň buddhista. V dospělém životě už prošel Martin Holečko dvěma naprosto odlišnými etapami a nyní se nachází ve třetí. Před čtvrtstoletím, ještě na vysoké škole, založil s Václavem Bittnerem softwarovou firmu Etnetera, zaměřenou na vytváření internetových aplikací. Zhruba deset let se Holečko věnoval práci, podnik rostl a slušně majitelům vydělával. „Pak jsem se ale dostal do bodu, kdy jsem si říkal: Dobře, něčeho jsme dosáhli, a co dál? Bude zbytek mého života jenom zvětšování firmy, anebo by mělo přijít ještě něco jiného, co mi dosud zůstává skryto?“

V této životní fázi poznal učitele buddhismu tibetské školy Karma Kagjü. Dalších asi deset let v ní dělal dobrovolníka, věnoval se buddhismu a také jezdil po světě. Vedle duchovní praxe se zabýval běžnými věcmi, které uměl z dřívějška. Pomáhal vytvářet web této školy nebo rozšiřovat síť jejích meditačních center. Poté se jeho dobrovolnická cesta završila a Holečko se vrátil zpátky do své firmy, ale v nové roli. Jako volný radikál, jak své pozici říká, se stará zejména o aktivity na poli virtuální reality a vzdělávání v oblasti nových technologií.

Jaká technologie v příštích letech nejvíc změní náš život?

Žádná technologie sama o sobě nezpůsobí velkou změnu. Radikální proměna většinou nastane ve chvíli, kdy se různé inovace přesně vyvinou a naskládají do podoby, díky které se najednou dají využít nějakým velice praktickým způsobem. Příkladem může být iPhone. Když vznikl, nastal velký průlom ve využívání telefonů jakožto nástroje pro něco jiného než jen telefonování a esemeskování. Éra smartphonů nastala ne proto, že by Apple byl první, kdo vymyslel dotykový displej nebo připojení k internetu, ale proto, že se sešlo několik inovací jako právě barevný a dotykový displej, lepší mobilní připojení, baterie s větší výdrží nebo miniaturizace digitálních foťáků. Apple byl velmi prozíravý, dotáhl to k dokonalosti a vložil inovace do jednoho výrobku. Nejdřív se mu všichni smáli, že je moc drahý. On ale úplně rozboural trh.

V podstatě jakýkoliv předmět bude v budoucnu svým způsobem inteligentní a bude schopný se proměňovat.

Zkusím tedy přeformulovat otázku: které technologie považujete za hlavní spouštěče, aby umožnily další velkou změnu našeho života?

Jedním z hlavních driverů bude určitě umělá inteligence, pak také virtuální a rozšířená realita, která ale teď prochází obdobím zimy. Jako třetí bych jmenoval soubor technologií v podobě senzorů a sítí.

Máte na mysli internetové sítě?

Teď jsme se dostali do fáze 5G sítě, ale už se samozřejmě plánuje 6G. Vznikají projekty jako Starlink od SpaceX Elona Muska, které připojují ještě nepřipojené oblasti, vznikají nové typy wi‑fi připojení s minimální latencí (zpoždění mezi povelem a jeho provedením – pozn. red.). A zase: každá tato technologie pomáhá ostatním. Například bez ultrarychlých wi‑fi a bez 5G sítí není možné streamovat virtuální realitu ze serveru do brýlí. Jakmile se stanou standardem, virtuální realita najednou poskočí a v tu chvíli v ní začne fungovat víc lidí, bude v ní vznikat víc virtuálních prostředí, kde budete potřebovat avatary, kteří se budou chovat inteligentně, a k tomu budete potřebovat umělou inteligenci. Další zdroj změn bude v energetice. Je potřeba udělat velký posun v získávání a ukládání energie. Jdou do toho obrovské investice, takže tam si myslím, že se tyto technologie budou posouvat. To pak umožní vznik úplně nové třídy výrobků, které nebudou závislé na častém dobíjení, takže budou malé a lehké.

Pořádáte futuristickou konferenci a veletrh Future Port Prague. Viděl jste tam nějaký produkt, který v horizontu několika let způsobí přerod podobně, jako jej zapříčinil zmíněný iPhone?

Jednou z takových oblastí jsou drony, už zvládnou neuvěřitelné věci. Fungují hodně autonomně, a to i na amatérské úrovni. Jejich existence je výsledkem toho, že se posunul vývoj baterií, umělé inteligence a přesných senzorů. I v senzorech se dějí neskutečné věci. Jsou malé, lehké, přesné a stávají se součástí prakticky jakéhokoliv výrobku. A v tom je podle mě obrovská budoucnost. V podstatě jakýkoliv předmět bude v budoucnu díky senzorům svým způsobem inteligentní, bude o sobě schopný předávat informace, například v jakém se nachází prostředí, jaká je kolem teplota a podobně. Také bude pravděpodobně schopný se proměňovat. Například prakticky jakýkoliv povrch by mohl být vlastně displej, třeba i dotykový.

K čemu to bude dobré?

Všechno, co dneska považujeme za fixní v čase a prostoru, bude v budoucnu, jak se říká v angličtině, „fluid“. Česky by se možná dalo říct, že budoucnost bude tekutá nebo proměnlivá. Pro ilustraci použiju obyčejný hrneček – v budoucnu se na něm bude měnit logo, možná bude říkat, jestli v něm mám správnou teplotu vody na čaj, jaký nápoj je v něm nalitý, nebo mi doporučí, abych si už nedával další kafe, protože jsem ho včera vypil hodně a špatně jsem spal. Navíc každý výrobek, který je dneska neměnný, bude mít možnost se podobně jako současné telefony vylepšovat tím, že se v něm změní software.

Naše dnešní rozhodnutí nejsou jenom o tom, jestli teď vydělám víc nebo míň, ale jak budou žít miliardy lidí po nás.

Zaujaly vás na futuristických konferencích nějaké další inovace?

Další velkou technologií je 3D tisk, který začíná zasahovat i do klasických průmyslových výrobních procesů. V Americe je například firma, která tiskne celou raketu. Už jsem mluvil o dronech, což je určitý typ robota. Robotika nás bude v dalších pěti nebo deseti letech ovlivňovat víc a víc a bude to hodně tažené jejím nasazením ve firmách. Drony třeba v kombinaci s umělou inteligencí a dokonalejšími kamerami autonomně zastanou spoustu rolí, například budou dělat inventury ve skladech, kontrolovat fabriky a tak dále. Už se to částečně děje, časem to bude úplně běžné. A budou tady i spousty dalších robotů. Některé velké technologické společnosti pracují také na humanoidních robotech, ale myslím si, že v tomto případě bude trvat ještě delší dobu, než se stanou běžnou součástí našeho světa. Každopádně se představy ze sci‑fi filmů a knížek už zhmotňují.