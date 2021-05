Marek Polčák chtěl ukázat turistům Prahu ze vzduchu, aniž by museli sednout do letadla. Na trhu ale nenašel pro let ve virtuální realitě dostatečně kvalitní vybavení, které by odpovídalo jeho představám. Brýle, s jejichž pomocí se člověk pohybuje ve virtuálním prostoru, proto začal vyvíjet sám. Během čtyř let se zařízení, které vytvořila Polčákova firma VRgineers, dostalo například do americké armády, NASA, automobilek jako BMW, Audi či Opel nebo do stájí formule 1. Start-up se zaměřuje hlavně na simulaci a výuku zacházení s drahými a složitými dopravními prostředky. Nyní vyvíjí i virtuální realitu pro vzdálené ovládání těžkotonážních strojů, jako jsou bagry či jeřáby, a hledá investory pro další rozjezd firmy.

Jak vznikla vaše společnost VRgineers?

Během studií, asi před 11 lety, jsme založili IT společnost Quanti. V ní jsem zformoval tým, který jsme později odštěpili do VRgineers. Došlo k tomu tak, že jsme s kamarádem založili společnost, která poskytovala zážitkový let nad Prahou. S pomocí dronu jsme natočili 360stupňové video nad Staroměstským a Václavským náměstím a Karlovým mostem. Turisté přišli, sedli si, dostali na hlavu headset (brýle a související vybavení pro virtuální realitu − pozn. red.) a „letěli“. Tak jsem se dostal k virtuální realitě. Bylo to úplně v začátcích oboru a kvalitní headsety ještě nebyly příliš k dostání. Rozhodli jsme se proto, že si je vyrobíme sami. Chvilku jsme to dělali „na koleni“, pak už to ale začal být na mé poměry velký projekt, a oslovil jsem proto pár známých. Mezi nimi byla i firma Etnetera. Společně s ní jsme pak v roce 2017 založili VRgineers.

Váš hlavní produkt, headset pro virtuální realitu Xtal, je poměrně drahé zařízení. Stojí kolem 200 tisíc korun, zatímco zařízení nižší třídy se dají pořídit i kolem 10 tisíc korun. Ze kterých oborů jsou vaši zákazníci?