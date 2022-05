Šéf firmy Facebook Mark Zuckerberg loni spustil davové šílenství. Oznámil, že začne masově investovat do vývoje virtuálního světa zvaného metaverzum, ve kterém budou lidé už brzy trávit prostřednictvím avatarů většinu času mezi ranním probuzením a večerním spánkem. Zároveň příznačně změnil jméno své firmy, která zastřešuje několik sociálních sítí, na Meta. V důsledku toho se začaly giganty světového obchodu jako Nike, Ferrari nebo McDonald’s trumfovat, kdo pro metaverzum vytvoří lepší virtuální předměty, obchody či restaurace. Miliardy dolarů začaly do virtuálních světů sypat i technologické firmy jako Microsoft nebo Sony. Nyní ale rozjetý kolotoč, který má proměnit fungování světa, jak ho známe, brzdí a ukazuje se, že všechno bude trochu jinak.

Metaverzum pro zacílení reklamy

Termín metaverzum neboli metavesmír není úplná novinka. Zřejmě poprvé se objevil ve sci‑fi románu Snow Crash amerického spisovatele Neala Stephensona z roku 1992. Do širšího povědomí pak pronikl ve Spielbergově filmovém zpracování knihy Ready Player One v roce 2018. To vykreslilo fyzický svět jako nevlídné místo, ze kterého většina lidí utíká ve formě avatarů za pomoci speciálních brýlí a obleků do paralelního virtuálního světa. V něm fungují svébytná pravidla, prodává se virtuální zboží a lidé se mohou stát prakticky kýmkoliv.

Podle Zuckerbergovy vize se metaverzum stane nástupcem současného internetu, v němž nebudou uživatelé především prohlížet obsah, ale budou přímo v něm a budou se tam setkávat i s ostatními lidmi. Zuckerberg také pro server The Verge uvedl, že se Meta do pěti let promění ve společnost zaměřenou čistě na tento virtuální svět.

Firma se na změnu směru pozvolna připravuje už několik let. Například v roce 2014 koupila za dvě miliardy dolarů výrobce brýlí pro virtuální realitu Oculus nebo před třemi lety získala české studio Beat Games, které vyvíjí jednu z nejúspěšnějších her ve virtuální realitě Beat Saber.

Podle mediálního a technologického analytika Filipa Rožánka tato proměna Mety souvisí s masivním rozvojem videoherního průmyslu a e‑sportu v posledních letech. „Segment videoher se ukázal jako poměrně výnosný, protože lidé tam chtějí trávit čas, zejména u her, které jsou na multiplayer bázi, takže se tam lidé potkávají s dalšími hráči,“ říká Rožánek. Zároveň Meta začala ztrácet uživatele na úkor dalších sociálních sítí, zejména TikToku, na který přecházejí především mladší ročníky. Potřebuje tak hledat nové byznysové modely, aby u ní lidé trávili více času. Firma by tak získala více informací o svých uživatelích a mohla by je lépe vytěžit díky přesnějšímu zacílení reklamy. Z ní plyne Metě většina příjmů, které loni dosáhly 118 miliard dolarů. V metaverzu by to v budoucnu mohla dělat ještě sofistikovaněji než nyní.