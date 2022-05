Tento rozhovor je velmi nestandardní. Nevzešel z klasického setkání „tváří v tvář“, nebyl to ani videohovor, jakých jsme během pandemie covidu zažili nespočet. Na jedné straně „linky“ sedí redaktor Ekonomu, na druhé straně je avatar. Jeho hybatelem v reálném světě je Artur Sychov, šéf firmy Somnium Space, která vytvořila takzvané metaverzum, tedy paralelní svět umístěný do virtuální reality. Ve skutečnosti se Sychov nachází doma, má na sobě brýle pro virtuální realitu a speciální haptický oblek, ve kterém cítí třeba podání ruky od jiného avatara nebo déšť, pokud v metaverzu zrovna prší.

Na obrazovce, kterou vidí redaktor, se ale zakladatel Somnia zobrazuje tak, jak to vidí sám respondent ve virtuální realitě – jednou ve futuristickém obleku podobném batmanovi (viz foto), jindy jako robot nebo fantaskní zvíře. Okolí, po kterém se pohybuje, může vypadat vcelku normálně jako v reálném světě. Většinou ale působí jako ve snu nebo sci‑fi filmu. V jednu chvíli například začnou ve vzduchu plavat velryby. Poté avatar vstoupí do budovy, laserovým paprskem si vybere jednu z bublin, které jsou jakýmsi portálem do dalších metasvětů, a ocitne se v cyberpunkové realitě. Ve všech těchto prostorech přitom odpovídá na naše otázky, občas se pozdraví s kolemjdoucím avatarem.

Artur Sychrov Ukrajinský rodák se v mládí přestěhoval do Prahy, kde vystudoval na Vysoké škole finanční a správní investiční bankovnictví. Pracoval v Citigroup, následně se pohyboval v energetice a působil například u společnosti E.ON. V roce 2017 založil firmu Somnium Space, zaměřenou na budování virtuálního světa.

Vystudovaný bankéř Sychov působil řadu let v energetice. Ve volném čase byl ale vášnivým hráčem videoher a snil o tom, že na ně nebude jen koukat na monitoru, nýbrž bude uvnitř těchto světů. Když si před šesti lety vyzkoušel pokročilé brýle pro virtuální realitu, došlo mu, že našel, co hledal. O rok později založil firmu Somnium Space, do které loni investoval i fond bratří Winklevossových. Ti se v minulosti soudili s Markem Zuckerbergem, kterého nařkli, že jim ukradl nápad na vytvoření sociální sítě Facebook. Právě Zuckerbergova firma loni rozvířila veřejný prostor, když oznámila, že se přeorientuje na tvorbu virtuálního světa. Winklevossovi se tak s šéfem Facebooku opět ocitli na jednom závodišti.

V něm nyní Somnium vede. V technologicky propracovaném světě, který si stáhlo kolem sto tisíc uživatelů a denně ho navštíví až dva tisíce lidí, se už konají koncerty a konference, rozmísťují se reklamní billboardy, prodávají se pozemky, na nichž uživatelé staví další světy či budovy, vytvářejí se avatary, auta nebo drobnější předměty a obchoduje se s nimi.