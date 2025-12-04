1. Měnový fond a EU mají peníze pro Ukrajinu
Ukrajina se s Mezinárodním měnovým fondem dohodla na podmínkách nového čtyřletého úvěrového programu, který jí umožní čerpat až 8,1 miliardy dolarů (169 miliard korun). Další půjčka má zmírnit nedostatek peněz zapříčiněný vysokými náklady na válku s Ruskem.
Zemi podle MMF na období 2026 až 2029 chybí přibližně 136,5 miliardy dolarů (2,8 bilionu korun). Nový úvěrový program nahrazuje současnou rozšířenou úvěrovou facilitu v objemu 15,6 miliardy dolarů, která byla Ukrajině schválena v březnu 2023.
Smyslem dohody je podle prohlášení světové instituce pomoci Kyjevu udržovat makroekonomickou stabilitu a posílit veřejné finance.
Ukrajinští činitelé už dříve uvedli, že záležitost je pro ně klíčem, aby si zajistili financování od dalších partnerů, včetně reparační půjčky. Evropská unie pracuje na dohodě o schématu využití zmrazených ruských aktiv objemu 162 miliard dolarů (3,4 bilionu korun) na pomoc napadenému státu.
