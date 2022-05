Poptávka po zavádění robotických pomocníků do továren a skladů v Česku sílí. Stovky milionů korun do nich investují firmy jako Alza.cz, Rohlik.cz nebo Continental Automotive. Producenti těchto technologií nestíhají výrobu a dodávky se protahují na mnoho měsíců i roky. Proto rozšiřují své závody a otevírají nové. Zaměřují se přitom také na Česko. To se tak stává jedním z evropských center vývoje a výroby průmyslové automatizace, zejména pro sklady. Své továrny a výzkumná nebo opravárenská centra v tuzemsku otevřely nebo je chystají největší dodavatelé robotické techniky jako Dematic, Honeywell nebo ABB. Vedle nich v Česku vznikají i start‑upy, které se zaměřují na přesun zboží bez manuální síly.

Nejvíc průmyslových robotů do skladů

Zájem o průmyslovou automatizaci roste prakticky po celém světě. Nejvíc robotů, téměř polovina z celkového počtu, se podle Mezinárodní federace robotiky využívá v logistice, tedy při skladování a přesunu materiálu, dílů nebo hotových výrobků. Následuje využití pro svařování a montáž.

Na trhu se skladovou automatizací, mezi niž patří samoposunovací regálové systémy, dopravníky nebo bezpilotní mobilní roboti, se podle britské výzkumné firmy Interact Analysis v roce 2020 protočilo 30 miliard dolarů. Výzkumníci odhadují, že do roku 2025 toto číslo vzroste na 69 miliard.

Rychlý nárůst nyní registrují i výrobci, například skupina KION, která patří k největším světovým výrobcům skladové techniky, jako jsou paletové vozíky nebo regály. Její obrat v oblasti komplexních skladových projektů se loni zvýšil téměř o polovinu na 3,8 miliardy eur, přičemž hlavní podíl na tom měla právě automatizace, nejvíce v západní Evropě a Severní Americe.

„Poptávka po automatizovaných řešeních v posledních třech letech dynamicky roste i v Česku,“ říká Patrik Gescheidt, vedoucí oddělení intralogistiky tuzemské pobočky Linde Material Handling, která patří spolu se značkami Still nebo Dematic do skupiny KION. To potvrzuje i Daniel Göllner, vedoucí systémového oddělení dodavatele skladové techniky Jungheinrich. Firma kvůli nárůstu poptávky hledá další servisní techniky a mechaniky.