Ruský útok proti Ukrajině mění celý svět. Mocensky, politicky i ekonomicky. Třicet let trvající éra globalizace v režii Západu a relativního klidu skončila a nastupuje nový pořádek. Ten už bude založen nikoliv na spolupráci, ale na síle. A soupeření mezi Spojenými státy, Evropou a jejich spojenci na jedné straně a Ruskem a zřejmě také Čínou na straně druhé. Významnou roli budou v tomto koncertu mocností hrát i velké a rychle ekonomicky rostoucí rozvojové země jako Indie a Brazílie nebo vojensky silné Turecko.

Evropa se nečekaně setkala s tím, co zatím platilo jen pro rozvojový svět: že ozbrojené násilí je jedním ze způsobů řešení mezinárodních sporů. Ke slovu se znovu dostává teze Carla von Clausewitze, pruského vojenského teoretika přelomu 18. a 19. století, že „válka je pokračování politiky jinými prostředky“.

Evropa začne zbrojit

Evropu, respektive Evropskou unii dopady války na Ukrajině výrazně ovlivní. Leží blízko a její východní část s Ruskem a jeho spojencem Běloruskem sousedí. A tak se lidé v Pobaltí, Polsku, ale například i Rumuni cítí bezprostředně ohroženi.

Z těchto důvodů se rýsuje pro Evropskou unii důležitý úkol – dávat konečně více peněz na armádu. Evropští členové NATO se sice zavázali, že budou na obranu každoročně vynakládat dvě procenta svého HDP, to však zatím plní jen Francie a Řecko. V reakci na Ruskou invazi to hodlá co nejdříve splnit i Německo. Jeho kancléř Olaf Scholz uvedl, že německá armáda ještě v letošním rozpočtu dostane přes zvláštní fond dodatečných 100 miliard eur.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Rovněž další země včetně Česka chtějí výdaje na požadovanou úroveň brzy zvýšit. A ruská hrozba jim teď už nedovolí couvnout. Dohromady to bude znamenat desítky miliard dolarů pro vojáky navíc. A spolu s tím zakázky pro evropské společnosti a zbrojovky jako například Airbus, BAE Systems, Leonardo nebo Thales. Nepůjde přitom jen o letadla, rakety a elektroniku, ale pod dojmem zkušeností s pozemními operacemi na Východě i o obrněnou techniku a zejména tanky.

Druhým zásadním úkolem je energetická nezávislost. Zatím do Evropy z Ruska proudí zhruba 30 procent spotřebovávané ropy, v případě zemního plynu je to dokonce kolem 40 procent. Odstoupení od dovozu ruských fosilních paliv se až doteď zdálo nemožné, a závislost ohledně plynu se po ruské anexi Krymu v roce 2014 dokonce zvyšovala. Pokud však bude Moskva v rámci ekonomických sankcí nakonec odstřižena od mezinárodní bankovní sítě SWIFT – nikoliv částečně, ale zcela –, může tento obchod skončit velice rychle. Za dovozy by totiž najednou nebylo jak platit.

Po přechodnou dobu si lze představit evropskou re­orientaci na ropu a plyn z arabských zemí a Afriky nebo z USA. Z dlouhodobého hlediska však bude nutné vsadit na energetickou soběstačnost a využít stabilních zdrojů, které starý kontinent má, tedy především jádra a spolu s tím přehodnotit rychlý úprk od uhlí. Zároveň bude nutné urychlit budování obnovitelných zdrojů, od slunečních a větrných elektráren až po biomasu a v případě domácností například tepelných čerpadel.

Infografika Zvětšit přes celé okno

Až do konfliktu s Ruskem Brusel počítal s přechodným obdobím, které překlene právě zemní plyn. Nyní je ovšem nutné začít počítat s variantou, že plynu bude málo. Za této situace může být Německo, bez ohledu na to, že tam Zelení jsou ve vládě, ještě dotlačeno k revizi rozhodnutí odstavit reaktory ve zbývajících třech atomových elektrárnách. Německý ministr hospodářství Robert Habeck už uvedl, že „krize na Východě nevyhnutelně povede k revizi německé energetické politiky“. Německo v minulosti přistoupilo k odstavování svých reaktorů, poslední mají ukončit provoz letos.