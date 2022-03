Ukrajina je společně se sousedním Moldavskem nejchudší zemí v Evropě. Její hrubý domácí produkt podle parity kupní síly dosahuje 14 150 dolarů na hlavu. To je třikrát méně, než má Česko. Ekonomika dlouhodobě trpí agresivitou východního souseda. Výrazně ji poškodila válka na Donbase. Teď ukrajinské hospodářství poškodí ruská invaze, kterou prezident Vladimir Putin zahájil 24. února.

Válka je vyústěním dlouhodobého postoje Moskvy ke svému sousedovi, který získal nezávislost v roce 1991. Sovětský svaz ve 20. století navazoval na carskou politiku rusifikace Ukrajiny, která se projevovala prosazováním ruštiny a potlačováním ukrajinštiny. Ekonomika se musela zcela podřídit potřebám Moskvy na úkor obyvatel Ukrajiny. Vyvrcholením byl hladomor ve 30. letech s několika miliony obětí.

Ani aktuální napětí není otázkou posledních dní a měsíců, stupňovalo se několik let. Zhoršování vztahů s Ruskem se začalo projevovat v době, kdy Ukrajinci začali otevřeně dávat najevo, že chtějí směřovat na Západ a do Evropské unie. Právě spor o to, zda podepsat asociační dohodu s tímto blokem, představoval v tomto ohledu zlom.