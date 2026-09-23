Již podevatenácté se letos udílely ceny v rámci soutěže zaměřené na tuzemské start-upy s názvem Nápad roku. Vítězem aktuálního ročníku se stal projekt PangeAI zakladatele Marka Miltnera. Odborná porota složená ze dvou desítek investorů a podnikatelů vybírala z celkem 189 přihlášených firem, které podle nich mají největší potenciál pro inovace a růst.
V letošním ročníku se hodnota rozdělených věcných cen a služeb ze strany sponzorů vyšplhala na 5,2 milionu korun. Přihlášené projekty pak mají možnost získat investice až do výše 50 milionů korun. Soutěž se koná od roku 2007 jako nejstarší celorepublikové klání svého druhu v zemi. Doposud se jí účastnilo celkem 2841 projektů, které v následných investicích získaly prostředky v souhrnné výši 476 milionů korun.
Hlavními partnery soutěže jsou fond JSK Investments manželů Simony a Jaromíra Kijonkových, Kooperativa a Nothing. Mediální záštitu zajišťují Hospodářské noviny a týdeník Ekonom.
„Když před téměř 20 lety Nápad roku začínal, bylo Česko zemí kutilů. Dnes je zemí inovátorů a podnikatelů. Letošních téměř 200 přihlášených projektů je výrazně více než v minulých letech a roste i podíl zkušených zakladatelů ve věku přes 30 a 40 let. Nejen díky technologiím se vše zrychluje, české firmy ale dokážou držet krok. Mnozí finalisté neuvěřitelně vyrostli jen během posledních pár měsíců,“ říká Martin Kešner, zakladatel soutěže Nápadu roku.
O soutěži Nápad roku
Soutěž Nápad roku je nejstarší startupovou soutěží v Česku, která funguje již od roku 2007. Slouží jako finanční a kreativní impulz pro nové projekty a nadějné podnikatele.
Cílem je objevovat inovativní produkty, vzdělávat a motivovat začínající zakladatele. Součástí projektu je také pomoc s uvedením na trh i následnou mezinárodní expanzí prostřednictvím mentoringu a investičního kapitálu.
Soutěží dosud prošlo 2841 projektů a firem, které celkově získaly investice ve výši 476 milionů korun.
Do soutěže se může přihlásit jakákoli firma nebo projekt, jejichž produkt či služba není na trhu déle než dva roky.
V letošním ročníku získali soutěžící věcné ceny a služby v hodnotě 5,2 milionu korun a možnost získat investice až do výše 50 milionů korun.
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- PangeAI - Marek Miltner
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- Ranketta - Vojtěch Oravec
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Vítězná společnost PangeAI vyvíjí vlastní model planety Země, který za pomoci umělé inteligence dokáže propojovat satelitní snímky a dronová, senzorická, klimatická i interní firemní data. AI agenti, kteří pracují uvnitř modelu, vyhodnocují prostorové souvislosti a odpovídají na položené otázky. Ty se týkají například rizik spojených s klimatickými jevy a dopadu, jež by mohly mít třeba na nemovitý majetek anebo dopravní infrastrukturu. Marek Miltner, držitel doktorátu ze Stanfordu, nyní v rámci projektu zaměstnává osm lidí a cílí s ním primárně na pojišťovny, developery nebo energetické společnosti.
„Je nesmírně povzbuzující vidět, kolik podnikatelských talentů s často globálními ambicemi u nás tvrdě pracuje na svých firmách. Společně s Nápadem roku jim chceme pomoci do další fáze sdílením know-how, kontaktů i zdrojů,“ říká česká podnikatelka, investorka a filantropka Simona Kijonková. Skrze svůj fond JSK Investments společně s manželem Jaromírem předala zástupci vítězného projektu PangeAI finanční odměnu ve výši 300 tisíc korun.
Na druhém místě hlavní kategorie a zároveň se Speciální cenou týdeníku Ekonom se umístil projekt Elredo Voice Matěje Schmalze, který s využitím umělé inteligence zrychluje a zlevňuje produkci a distribuci audioknih. Třetí příčku obsadil Adam Pruška s projektem Lab On Card, nabízejícím kapesní diagnostiku infekčních nemocí v terénu bez nutnosti elektrické energie či laboratorního vybavení.
Titul Startup roku 2026, určený pro firmu s největším potenciálem růstu, získal Vojtěch Oravec za produkt Ranketta. Ten je zacílený na optimalizaci produktových dat pro doporučovací algoritmy AI asistentů. To je využitelné například v oblasti agentic e-commerce, tedy online nakupování, se kterým klientům do budoucna zřejmě budou stále více pomáhat AI agenti. Speciální cenu Kooperativy s názvem Bezpečnost má zelenou si odnesl Martin Tyburec s projektem Advaspace. Jeho technologie využívá čipy na satelitech a letadlech k měření a predikci kosmické radiace, čímž chrání oběžnou infrastrukturu před poškozením.
Ze statistik devatenáctého ročníku vyplývá převaha softwarových projektů, které tvořily přes 55 procent ze všech přihlášek. Následovaly služby s téměř 23 procenty, čistě hardwarová řešení s necelými 12 procenty a zbývajících 10 procent připadlo na kombinaci hardwaru a softwaru. Z hlediska oborového zaměření dominovaly technologie v oblasti umělé inteligence, zdravotnictví a deeptechu.
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