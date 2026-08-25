Představte si, že potřebujete rychle a přesně zjistit, zda jste se nakazili některou z infekčních nemocí. Místo cesty k lékaři a až několikadenního čekání na výsledek z laboratoře se jen píchnete do prstu, kápnete krev na kartu velikosti kreditky a za pár minut víte, na čem jste. A navíc s velkou mírou spolehlivosti, na rozdíl od klasických rychlotestů, srovnatelnou s výsledky z laboratoře. Právě takovou technologii vyvíjí český start-up Lab On Card.
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