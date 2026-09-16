Když se před třemi lety v kampani Nike objevila transgender influencerka Dylan Mulvaneyová, vyvolalo to u části zákazníků i veřejnosti silně negativní reakce. Sportovní leginy a podprsenky mají propagovat „skutečné“ ženy, sportovkyně – tak by se dala kritika shrnout.
Nešlo o první kontroverzi amerického výrobce sportovního vybavení, který se už několik let potýká s uvadajícím byznysem. Na podobný odpor narazily kampaně s plnoštíhlými modelkami či figuríny žen velikosti XL v prodejnách Nike. A také kampaň s hráčem amerického fotbalu Colinem Kaepernickem, mužem s mohutnou kudrnatou hřívou, který se protestním poklekáváním při americké hymně před zápasy stal jedním ze symbolů hnutí Black Lives Matter.
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