Největším kyberbezpečnostním omylem českých firem je domněnka, že jsou nezajímavé. Netuší, že hackeři jsou leckdy podobní zlodějům, kteří jdou po ulici a zkoušejí, které dveře od domu nechali lidé omylem odemčené. Co dál, vymýšlejí teprve ve chvíli, kdy se dostanou dovnitř, vysvětluje David Pícha, provozní ředitel společnosti Integra, která se této oblasti věnuje. V rozhovoru jsme probrali, jak se hackerský svět proměnil po nástupu umělé inteligence, proč je při obraně vždy nutné počítat s tím, že útočník člověka obelstí, a jak fungují penetrační testy, které simulují kyberútoky.

Jak je na tom Česko v kyberbezpečnosti? Zhoršuje se situace, zvyšuje se počet útoků, nebo se o ní jen více mluví?

Realita je bohužel opravdu horší, než byla. Za prvé mají české firmy vůči západnímu trhu stále určitý technologický dluh, což vidíme u řady našich klientů. Druhým faktorem je umělá inteligence. Útočníci jsou dnes díky ní schopni provádět nesrovnatelně sofistikovanější, častější a komplexnější útoky. Obrana už nemůže spoléhat na to, že ve firmě sedí jeden IT specialista a stará se o bezpečnost. Je k tomu potřeba komplexní tým a hluboké know-how o tom, jak celé prostředí funguje.

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