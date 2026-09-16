Za svůj život už jsem nějakou dobu bydlel ve více než deseti nemovitostech. A v podstatě každá skrývala nějaké to nemilé překvapení, které při první prohlídce nebylo zřejmé. V jedné to byla nepříjemná sousedka stěžující si na každý váš krok, v jiné špatné odhlučnění způsobující infarkt pokaždé, když sousedovi o patro výš upadla na podlahu lžička, v další zase pravidelně projíždějící vlak, který roztřásl talíře ve skříni. Z jednoho bytu jsem musel utíkat ve spodním prádle, protože problémoví sousedé ten svůj nešťastnou náhodou zapálili, z dalšího jsme odešli dobrovolně, protože jsme jej už nechtěli sdílet se šváby. Nakonec se mi snad přece jen podařilo nalézt byt, ve kterém bych rád strávil zbytek života. Pro vás všechny, kteří stále ještě hledáte, jsme připravili malého průvodce, který poradí, na co všechno si při koupi nemovitosti dát pozor. Tak si to pozorně přečtěte, abyste pak nemuseli litovat, že jste si pořídili zajíce v pytli.
Přeji pěkné čtení.
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