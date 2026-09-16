Hráči počítačových her už dávno nejsou partou teenagerů zavřených doma u monitoru, jak si o nich banky ještě donedávna myslely. Finanční instituce pochopily, že hráči představují početnou a ekonomicky zajímavou skupinu klientů, a soupeří o jejich pozornost s herními studii, streamery i herními značkami. Vydávají karty s motivy Zaklínače nebo Mafie, spolupracují s populárními tvůrci a mladým lidem nabízejí placené stáže v herních studiích. Nese to výsledky v podobě nových či aktivnějších zákazníků.
Podle průzkumu České spořitelny a agentury NMS hraje videohry pravidelně 37 procent Čechů, tedy zhruba 2,5 milionu lidí. Komerční banka společně se specialistou na průzkumy Ipsos zjistila, že alespoň občas si zahraje dokonce 77 procent Čechů. Typickému českému hráči je přitom mezi 15 a 44 lety, jako klient má tedy dlouhodobou perspektivu.
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