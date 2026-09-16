Na tuzemském hypotečním trhu je letos živo a vypadá to, že by se z hlediska celkového objemu i počtu sjednaných úvěrů tento rok mohl stát druhým nejúspěšnějším v historii. Jen za prvních sedm měsíců roku banky a stavební spořitelny poskytly přes 74,5 tisíce hypoték v hodnotě 334,5 miliardy korun. Meziročně jde o nárůsty o více než třicet, respektive padesát procent.
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