Český vesmírný průmysl už nestojí jen na dodávkách technologií. Nejde jen o pilota Aleše Svobodu, který by se mohl v příštích letech stát prvním českým astronautem na Mezinárodní vesmírné stanici, ani o firmy jako OHB Czechspace, které se podílejí na evropských misích. Vedle výrobců špičkových technologií vznikají firmy, které už nechtějí být jen dodavateli. Mají v plánu ve vesmíru podnikat pod vlastní značkou a prodávat vlastní služby. Mezi ně patří i pražský start-up AdvaSpace, který byl vybrán mezi třicítku nejlepších projektů v soutěži Nápad roku.
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