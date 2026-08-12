Bez peněz štěstí nedojdeš. Vyplývá to ze srovnání výsledků letošního World Happiness Report a hrubého domácího produktu jednotlivých zemí. Toto sdělení však má i druhou část: Bohatství samo o sobě není zárukou životní spokojenosti. Dokládají to severské státy, na které jinak nadprůměrně bohatí Češi stále výrazně ztrácejí zejména v hodnocení kvality života.
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