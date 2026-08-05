V Česku za uplynulé tři roky vzrostl více než trojnásobně počet investičních podvodů, výrazně ho totiž usnadňují deep fake technologie, umělá inteligence a další nástroje. Propracované a obtížně odhalitelné podfuky tu ovšem byly od pradávna a jejich následky pro napálené lidi bývaly často fatálnější než dnes. Jedním z největších a zároveň nejtragičtějších investičních švindlů v historii je příběh prodeje pozemků ve fiktivním středoamerickém státě Poyais v první polovině 19. století.
O tom, že vysněný tropický ráj s moderními městy, přátelskými indiány a obrovským nerostným bohatstvím neexistuje, se oklamaní britští investoři dozvěděli až v okamžiku, kdy byli vysazeni na neobydleném pobřeží dnešní Nikaraguy. Odhalení takového podvodu bylo mnohem těžší a krátká na to byla i tehdejší justice.
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