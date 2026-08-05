Když člověk chvíli brouzdá po YouTube, narazí na podivuhodné věci. Třeba na diskusi mezi „chudými“ a „bohatými“, v níž se mezi chudé počítal i člověk s příjmem kolem 80 tisíc korun měsíčně. Účastníci se přeli, zda si lidé za svou chudobu mohou sami a jestli prostě k dosažení bohatství nestačí jen nebýt líný a víc pracovat.
Navzdory občas dost tvrdé kritice diváků byla samotná debata docela rozumná. Bohatí netvrdili, že každý bez majetku je líný, a chudší účastníci nepopírali význam vlastních rozhodnutí. Je pravda, že šlo ale pořád jen o zkušenosti několika málo lidí. Zajímavější je proto podívat se, co data říkají o tom, odkud se majetek bohatých skutečně bere.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.