Za více než 30 let, co se pohybuji v oblasti péče o zaměstnance, pracovní motivace a firemní kultury, jsem zažil ledacos. Ale trend posledních let je naprosto bezprecedentní. Ve snaze přilákat a udržet lidi jsme udělali obrovský krok směrem k extrémní individualizaci. Home office, stoprocentní flexibilita, personalizovaný rozvoj a individuální cíle se staly standardem. A to je v pořádku – moderní zaměstnanci tuto svobodu volby a flexibilitu vyžadují.
Podceňujeme však jeden zásadní vedlejší účinek: vytváříme roztříštěnější týmy, oslabujeme mezilidské vazby a nevědomky zaséváme semínka pro pokles angažovanosti. Výsledkem je stav, kdy každý pracuje lépe sám za sebe, ale jako celek fungujeme podstatně hůře.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.