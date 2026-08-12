Podnikatel a investor Ladislav Chodák založil, řídil či spoluvlastnil kolem sedmdesáti firem podnikajících v různých oborech od energetiky přes informační technologie, distribuci počítačového zboží a strojírenství až po stavebnictví. Vydělal stovky milionů korun, ale dokázal také desítky milionů prodělat. V rozhovoru jsme si povídali o tom, proč byl pro něj vstupenkou do podnikatelského světa baseball, probrali jsme, jak se oklepat z toho, když na burze přijdete o 28 milionů dolarů, jak v byznysu pomáhá sportovní průprava, a dostali jsme se i k tématu generační obměny ve firmách.
Kde se ve vás po listopadu 1989 vzala touha podnikat?
Moji dráhu předurčila už 80. léta. V roce 1981 jsem dokončil univerzitu, obor IT, což se tehdy vznešeně nazývalo „počítače a systémy řízení“. Nastoupil jsem do brněnského koncernu Chepos jako projektant řídicích systémů pro velké investiční celky. Chepos vyvážel rafinerie a průmyslové komplexy do zahraničí. A tím zahraničím nemyslím jen Sovětský svaz, ale především Irák, kde jsem strávil podstatnou část osmdesátých let. Abychom mohli v cizině nainstalovat informační nebo řídicí systém, museli jsme se nejprve vyškolit u západních dodavatelů. Jezdili jsme tedy po Itálii nebo Anglii. Mě v podstatě ani nenapadlo, že bych se po revoluci mohl ubírat jiným směrem než vlastním podnikáním. Svět byznysu jsem už trochu znal.
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