Potravinová drahota patří v posledních letech mezi nejčastější politická i společenská témata. Návštěva supermarketu tomu nahrává: sumy na cenovkách jako by rostly přímo před očima. U některých potravin dosahují výše, která se ještě nedávno zdála absurdní.
Ačkoliv je nesporné, že potraviny v Česku zdražují, při hodnocení cen máme tendenci podléhat určitému klamu. Historická data totiž ukazují, že ještě rychleji než cifry na cenovkách rostou čísla na výplatních páskách. Z analýzy Ekonomu tak vyplývá, že i když jsou potraviny stále nominálně dražší, pro Čechy jsou dnes dostupnější než dřív. Jak potraviny v relativním vyjádření zlevnily? Co způsobuje, že cena kuřat vůči mzdám klesá mnohem rychleji než třeba hovězí? A proč energetický šok po začátku války na Ukrajině silně zasáhl chléb či obecně pečivo?
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