Kdo je nejvýraznějším lídrem opozice v Česku? Průzkum agentury NMS pro Novinky.cz přinesl výsledky, ze kterých by měl jistě radost Jára Cimrman. Na prvním místě se umístil prezident Petr Pavel, na druhém premiér Andrej Babiš. Ani jeden přitom k opozici nepatří. Naopak jsou to dva hlavní představitelé výkonné moci. Dalo by se tedy říci, že jde o první aut v dějinách průzkumů veřejného mínění. Zkusme to ale vzít vážně. O čem výsledky svědčí?
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