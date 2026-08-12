Miliardové investice do datových center, umělé inteligence a dalších digitálních technologií mají Evropě pomoci zbavit se závislosti na Spojených státech a Číně.  Přesto starý kontinent v technologických závodech zaostává. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že se Evropa na rozdíl od svých konkurentů snaží nové technologie regulovat. Zda jí tento přístup dlouhodobě pomůže, nebo naopak uškodí, však zatím není jasné. Dá se to přirovnat k péči o dítě. Jsou rodiče, kteří nechají dítě si všechno vyzkoušet s tím, že je možné, že se spálí, a na základě toho se poučí. A pak jsou ti, kteří jsou extrémně opatrní a raději dítě zabalí do bublinkové folie tak, aby mu nic nehrozilo. Evropa ve vztahu k technologiím zatím volí spíše druhý přístup, přibližuje Radim Polčák, prorektor Masarykovy univerzity a přední český odborník na právo informačních technologií a umělé inteligence.

Je Evropa konkurenceschopná v oblasti umělé inteligence, nebo jde o již prohraný závod?

Máme tři hlavní soupeřící mocnosti, Ameriku, Evropu a Čínu. V Evropě říkáme, že chceme být lídrem, ale reálně spíše taháme za kratší konec provazu. Zároveň to ale není tak, že bychom na tom byli úplně špatně. Máme špičkový vzdělávací systém a mnoho ze základních myšlenek, ze kterých vychází velké teorie umělé inteligence, původně pochází z Evropy. Podobně zde původně vznikalo i mnoho podnikatelských aktivit. Zároveň platí, že k tomu, aby se trénovaly velké jazykové modely, jsou potřeba vstupní data. A z hlediska jejich množství, kvality a rozmanitosti má Evropa navrch oproti jiným částem světa. Jsme prostor, který je extrémně pestrý. Ujedete dvě stě kilometrů libovolným směrem a jste v jiném světě. V každém větším městě je muzeum, galerie a divadlo. Máme ohromné kulturní dědictví. Zároveň nikde jinde na světě není tak dostupná solidní zdravotní péče pro tak široké množství lidí. Díky všem těmto specifikům máme k dispozici velice zajímavá data, která nejsou jinde k mání. V jiných oblastech se ale potýkáme s různými handicapy, se kterými se neumíme úplně vyrovnat. To můžeme pozorovat na tom, že dominantní AI systémy jsou dnes provozovány takřka výlučně ze Spojených států nebo z Číny.

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https://ekonom.cz/c1-67915960-zavislost-na-technologiich-z-usa-a-ciny-ohrozuje-nejen-evropskou-ekonomiku-ale-i-jeji-kulturni-zaklady-rika-radim-polcak  