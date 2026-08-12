O přítomnosti mimozemšťanů na naší planetě sice neexistují vědecké důkazy, ale věda nemá ani argument, že takové bytosti neexistují. Martin Ferus z Heyrovského ústavu AV ČR, specialista na astrochemii a hledání počátků života na Zemi i ve vesmíru, proto připouští možnost, že mimozemská civilizace už teď využívá Zemi jako laboratoř, podobně jako vědci zkoumají amazonský prales. Inteligentní život v kosmu sice pokládá za vzácný, ten na druhou stranu měl dost času k vývoji a může před námi mít náskok. „Jaké úrovně lze dosáhnout za tisíc let? A jaké za miliardu let? Jiné civilizace už třeba nejsou omezeny délkou života a mezihvězdné lety pro ně nemusí být zásadní překážkou,“ míní. Ferus v rozhovoru připomíná i hlavní teorie o vzniku života a odpovídá na otázku, zda mimozemské organismy mohou být těm pozemským podobné. Nevylučuje, že se lidstvo jednou může potkat s agresivními mimozemšťany, vysvětluje však, proč je pravděpodobnější přátelský či alespoň pragmatický kontakt.
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