Tvůrci platformy Viola ukázali, že vznik technologického start-upu nemusí podnítit postupující digitalizace a robotizace. Tři bývalí manažeři z Boltu, Mercedesu a GoodData zkusili propojit rodiny, které hledají pomoc pro své blízké, s pečovatelkami. A věří, že stárnutí evropské populace onen velký technologický byznys z dosud roztříštěného trhu vytvoří.
„Hledali jsme obor, který na digitalizaci stále čeká a má velký potenciál,“ říká spoluzakladatel Violy Jan Hlaváč. Starobní péče podle něj splňuje obojí. „Cítíme, že díky novým technologiím umíme tradiční procesy zrychlit a zefektivnit, zároveň jsme platformu schopni jednoduše škálovat do zahraničí, protože tenhle problém není lokální, ale globální.“
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