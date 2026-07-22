Masové propouštění kvůli umělé inteligenci v Česku zatím nenastalo, firmy nicméně pravidla náboru, odměňování i řízení lidí přepisují. Absolventi a junioři v administrativě hledají uplatnění stále obtížněji, v technických a manuálních profesích pokračuje boj o každého zaměstnance. Do toho vstupuje evropská směrnice o transparentnosti mezd. Každý manažer bude muset umět svému podřízenému vysvětlit, proč má vyšší nebo nižší mzdu než kolega na stejné pozici. „Subjektivní přístup typu ‚tobě přidám, protože jsi tu déle‘ bude do budoucna velmi obtížně obhajitelný,“ říká šéf personální agentury Grafton Recruitment Martin Malo. V rozhovoru také vysvětluje, proč se rozevírají nůžky mezi Prahou a regiony, které profese budou v příštích letech vydělávat nejvíc a proč by se dnešní generace absolventů dala označit jako 3K.
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