Plánujeme výrazně zvýšit tržby i zisk. Přitom propustíme zhruba třetinu zaměstnanců. Další růst zvládneme díky umělé inteligenci. Když letos na jaře jedna z českých finančních skupin oznámila tuto novou strategii, okamžitě se začalo spekulovat, zda ji napodobí další firmy. A ta otázka z veřejné debaty od té doby nezmizela: Dorazilo nebo dorazí do Česka masové propouštění?
Ekonom oslovil několik desítek významných českých firem napříč obory. Jejich odpovědi ukazují, že skutečný dopad AI je zatím podstatně méně nápadný, a zároveň možná významnější. Pracovní místa z českých firem nemizí. Mizí dosavadní podoba práce. Některé zaměstnance ovšem mohou tyto změny opravdu ohrozit.
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