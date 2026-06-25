Umělá inteligence patří mezi nejskloňovanější témata byznysu dnešní doby. Využívání velkých jazykových modelů, strojového učení a dalších nástrojů v různé míře využívá už většina firem. Podle nedávného průzkumu poradenské společnosti Deloitte a České asociace umělé inteligence alespoň nějakou strategii pro AI mají téměř tři čtvrtiny podniků v Česku. Liší se však v tom, jak konkrétně umělou inteligenci využívají a jak zásadní je její funkce v různých odděleních.
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