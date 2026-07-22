Není to tak dlouho, co ceny v Česku rostly výrazně rychleji než mzdy. Situace se však obrátila a kupní síla Čechů opět stoupá. Loni se reálné výdělky zvýšily o 4,6 procenta a v prvních měsících letošního roku tempo ještě zrychlilo. To ale neznamená, že si polepšili všichni stejně. Naopak, rozdíly mezi jednotlivými profesemi se dál prohlubují. Zatímco některé obory se z propadu teprve vzpamatovávají, v jiných firmy bojují o každého zkušeného experta a neváhají si za jeho udržení připlatit. Týdeník Ekonom proto zjišťoval, komu v posledních letech rostly platy nejrychleji a co čeká tuzemský trh práce dál.
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