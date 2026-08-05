Počátky zmrzlinového impéria Adria Gold spadají do roku 1992, kdy firma začínala v cukrárně ve Velkém Ořechově nedaleko Zlína. Dnes tato společnost zásobuje svými produkty nejen Česko, ale i Slovensko, Maďarsko či Rakousko, přičemž doma je druhým největším výrobcem zmrzliny. S obchodním ředitelem společnosti Lukášem Bartošem jsme probrali, jak náročný je zmrzlinový byznys, proč je pro kvalitu téhle pochoutky tolik podstatné, jak se „našlehá“, a jaký největší nešvar vidí na české zmrzlinové scéně.
Vaše podnikání z velké části závisí na počasí. Jaká je z tohoto pohledu letošní sezona?
Letošní počasí je sice trochu nestálé, zažili jsme deštivé a chladnější pasáže na začátku dubna a pak hlavně během června, ale celkově je to mnohem lepší než loni, kdy jsme měli asi nejhorší sezonu za posledních dvacet let. Pro náš byznys je současný stav naprosto dostačující.
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