Počátky zmrzlinového impéria Adria Gold spadají do roku 1992, kdy firma začínala v cukrárně ve Velkém Ořechově nedaleko Zlína. Dnes tato společnost zásobuje svými produkty nejen Česko, ale i Slovensko, Maďarsko či Rakousko, přičemž doma je druhým největším výrobcem zmrzliny. S obchodním ředitelem společnosti Lukášem Bartošem jsme probrali, jak náročný je zmrzlinový byznys, proč je pro kvalitu téhle pochoutky tolik podstatné, jak se „našlehá“, a jaký největší nešvar vidí na české zmrzlinové scéně.

Vaše podnikání z velké části závisí na počasí. Jaká je z tohoto pohledu letošní sezona?

Letošní počasí je sice trochu nestálé, zažili jsme deštivé a chladnější pasáže na začátku dubna a pak hlavně během června, ale celkově je to mnohem lepší než loni, kdy jsme měli asi nejhorší sezonu za posledních dvacet let. Pro náš byznys je současný stav naprosto dostačující.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 39 Kč měsíčně
První 2 měsíce, pak 149 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67912810-jak-poznat-kvalitni-zmrzlinu-mela-by-byt-mekka-a-tepla  