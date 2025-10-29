Česko, měřeno podílem na HDP zůstává jednou z nejprůmyslovějších zemí světa. Podíl na tom stále mají firmy s tradičními a doma i ve světě známými značkami vzniklé za Rakouska‑Uherska, meziválečné republiky nebo také v dobách socialismu.
Podle Stephena P. Smitha, šéfa organizace Superbrands, která po celém světě firemní značky hodnotí, je důležitou součástí obchodního úspěchu to, jak podniky připomínají svoji historii a co jejich zaměstnanci už dokázali. Proto se podíváme do minulosti některých českých podniků a odpovíme na otázku: Jak se jim podařilo obstát při obnově kapitalismu?
S okřídleným šípem do světa
Českou superznačkou je Škoda Auto, v polistopadové historii dlouhodobě největší domácí firma podle tržeb, jeden z nejdůležitějších zaměstnavatelů a hlavní exportér. Je jí už 130 let – v roce 1895 její předchůdkyni založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi jako továrnu na výrobu jízdních kol. O deset let později představila svůj automobil a pak se přeměnila na akciovou společnost.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.