Česko, měřeno podílem na HDP zůstává jednou z nejprůmyslovějších zemí světa. Podíl na tom stále mají firmy s tradičními a doma i ve světě známými značkami vzniklé za Rakouska‑Uherska, meziválečné republiky nebo také v dobách socialismu.

Podle Stephena P. Smitha, šéfa organizace Superbrands, která po celém světě firemní značky hodnotí, je důležitou součástí obchodního úspěchu to, jak podniky připomínají svoji historii a co jejich zaměstnanci už dokázali. Proto se podíváme do minulosti některých českých podniků a odpovíme na otázku: Jak se jim podařilo obstát při obnově kapitalismu?

S okřídleným šípem do světa

Českou superznačkou je Škoda Auto, v polistopadové historii dlouhodobě největší domácí firma podle tržeb, jeden z nejdůležitějších zaměstnavatelů a hlavní exportér. Je jí už 130 let – v roce 1895 její předchůdkyni založili Václav Laurin a Václav Klement v Mladé Boleslavi jako továrnu na výrobu jízdních kol. O deset let později představila svůj automobil a pak se přeměnila na akciovou společnost.

Chcete číst dál?

Ještě na vás čeká 90 % článku.

Předplatit za 29 Kč měsíčně
První 3 měsíce, pak 199 Kč měsíčně

S předplatným získáte

  • Web Ekonom.cz bez reklam
  • Možnost sdílet prémiový obsah zdarma (5 článků měsíčně)
  • Možnost ukládat si články na později
Nebo
Proč ji potřebujeme?

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se.

Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě.

Odesláním objednávky beru na vědomí, že mé osobní údaje budou zpracovány dle Zásad ochrany osobních a dalších zpracovávaných údajů, a souhlasím se Všeobecnými obchodními podmínkami vydavatelství Economia, a.s.

Nepřeji si dostávat obchodní sdělení týkající se objednaných či obdobných produktů společnosti Economia, a.s. »

Zaškrtnutím políčka přijdete o možnost získávat informace, které přímo souvisí s vámi objednaným produktem. Mezi tyto informace může patřit například: odkaz na stažení mobilní aplikace, aktivační kód pro přístup k audioverzi vybraného obsahu, informace o produktových novinkách a změnách, možnost vyjádřit se ke kvalitě našich produktů a další praktické informace a zajímavé nabídky.

Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu:

Platba kartou

Rychlá online platba

Připravujeme platbu, vyčkejte prosím.
Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.

Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!

Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.

Odkaz pro sdílení:
https://ekonom.cz/c1-67806270-ceske-stribro-ktere-ne-dokazalo-udrzet-lesk  