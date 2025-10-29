České vývojáře ze společnosti Warhorse Studios zná ve světě každý fanda videoher. Hra Kingdom Come: Deliverance před lety vyvolala poprask nejen mezi fanoušky, ale i širokou veřejností. Letos představené pokračování Kingdom Come: Deliverance 2 na „jedničku“ úspěšně navázalo. Už den po únorovém vydání se prodal jeden milion kusů, nyní se číslo blíží čtyřem milionům a hra ze středověkého prostředí Kutné Hory a hradu Trosky vytáhla za fiskální rok 2024/2025 pražské vývojářské studio k rekordnímu obratu 2,7 miliardy korun a zisku jedné miliardy korun. Což je dvojnásobek oproti roku 2018, kdy studio vydalo první díl. Jedná se o jeden z mnoha příkladů, že Česko je ve světě vidět nejen díky produkci automobilů, z minulosti i třeba lokomotiv, traktorů nebo turbín, ale také skrze technologie a inovace.
