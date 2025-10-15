Kandidát si projde všemi koly pohovorů. Domluví se s firmou, kdy nastoupí. Ale když daný den nastane a personální oddělení vyčkává s připravenou smlouvou, nováček se nedostaví a na telefonování či zprávy už nikdy nezareaguje. Takových případů si HR odborníci všímají stále častěji. Jde o projev nového trendu na pracovním trhu, za který si do jisté míry můžou samy firmy.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je zamčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.