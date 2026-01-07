Německý plán, který navrhoval využít zmrazená aktiva ruské centrální banky jako záruku pro financování půjčky pro Ukrajinu, v prosinci patrně definitivně ztroskotal. Iniciativa narazila nejen v Belgii, kde „leží“ největší část z ruských 210 miliard eur, proti se postavily také Maďarsko, Slovensko, Itálie a nakonec i Francie. Strach z výsledků případných mezinárodních arbitráží nebo negativních dopadů na důvěru v evropský finanční systém je ovšem v ostrém kontrastu s bezstarostností, s níž Moskva přistupovala k západním firmám působícím v Rusku.
