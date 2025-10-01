Podle průzkumu organizace Generation vytvořeného před dvěma lety ve spolupráci s OECD je pouze třetina českých zaměstnavatelů ochotna vůbec uvažovat, že by mohla přijmout kandidáta ve věkové kategorii 55 až 65 let. Je to paradoxní, když se věk odchodu do důchodu v Česku bude nutně zvyšovat. Podniky ale o zaměstnance pokročilejšího věku evidentně nemají zájem.
Svůj přístup, opřený o řadu předsudků (starší generace není flexibilní, ochotná se učit novým věcem atd.) budou muset firmy nutně změnit. Jak kvůli tomu, že padesátníci a starší budou prostě za pár let tvořit podstatnou část pracovní síly v Česku, tak i proto, že budou zároveň představovat zásadní část firemních zákazníků. A v týmu složeném ze samých mladých lidí prostě produkty ušité na míru starší generaci vytvoříte těžko.
