Mají zkušenosti, jsou zodpovědní a loajální, a přesto jsou na pracovním trhu přehlížení. V očích potenciálních zaměstnavatelů je diskvalifikuje datum jejich narození – jsou starší padesáti let. Předsudky, které se s jejich věkem pojí, ubližují jak jim, tak celé české ekonomice. Předpojatosti vůči této šedivějící generaci se firmy do budoucna budou muset zbavit. Česko nezadržitelně stárne a padesátníci a starší tak budou v příštích dekádách tvořit podstatnou část jeho pracovní síly. A na tom, jak ji dokáže tuzemská ekonomika využít, bude záviset do značné míry i prosperita celé země.
