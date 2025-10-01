O lidech starších padesáti let panuje na pracovním trhu spousta předsudků. Třeba že nejsou flexibilní, neradi se učí novým věcem nebo nejsou schopni držet tempo s technologickým pokrokem. U spousty z nich to ale není pravda, říká socioložka Lucie Vidovićová. Firmy, které je automaticky diskriminují jen na základě věku, se tak mohou připravovat o velmi kvalitní a věrné zaměstnance.
