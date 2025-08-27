Šance dítěte z horšího sociálního nebo ekonomického prostředí, že v Česku dosáhne vyššího vzdělání, dramaticky klesají. A není to zdaleka jen tím, že by se talent dědil a bohatší a vzdělanější rodiče se starali lépe. Na vině je i naše školství, které nedokáže zmírňovat sociálně‑ekonomický handicap této skupiny žáků a promarňuje tak jejich potenciál. V Ekonomu jsme se podívali na to, jak by se například měly změnit přijímací zkoušky na střední školy, abychom neházeli šance tisíců dětí na lepší život do koše. V současné podobě totiž tyhle zkoušky spíš než studijní potenciál zkoumají, jestli rodiče mají dost peněz a motivace zaplatit svým potomkům přípravné kurzy na přijímačky. Firmy, které je pořádají, na nich sice vydělají, celou českou společnost to ale do budoucna vyjde pěkně draho.
Přeji pěkné čtení.
Zaujal vás článek? Pošlete odkaz svým přátelům!
Tento článek je odemčený. Na tomto místě můžete odemykat zamčené články přátelům, když si pořídíte předplatné.