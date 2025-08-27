Školní rok sotva začal, ovšem už vrcholí zájem o přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na střední školy, které se konají v dubnu. Některé byly plné už před 1. zářím. S přibývající konkurencí poskytovatelé nabízejí stále intenzivnější formu přípravy. Slibují rodičům zvýšit šance jejich dětí dostat se na vysněnou školu. Podle expertů je tento „přijímačkový byznys“ zvrácený a kritizují masové doučování zaměřené na testy. Podle nich pak složení tříd na gymnáziích neodráží nadání dětí, ale zejména to, jakou jim rodiče byli schopni zajistit přípravu. Jenže zájem o ně stále stoupá, strach rodičů z neúspěchu je silnější.
Desetitisíce za nárůst bodů
Jan z Prahy 8 má pro syna páťáka zaplacené přípravné kurzy k přijímacím zkouškám na osmiletá gymnázia už od června, Aleš ze stejné městské části je plánuje začít vybírat až nyní. Se spádovou základní školou jsou s manželkou spokojení. Dcera navštěvuje třídu s bilingvní výukou, za kterou připlácejí, a netrvají na tom, že by musela nutně odejít na osmileté gymnázium. Jenže na druhém stupni už dvojjazyčná výuka pokračovat nebude. „Pokud by zůstala, znamenalo by to z našeho pohledu trochu pokles v kvalitě vzdělávání. Osmileté gymnázium je tak logické řešení,“ vysvětluje Aleš.
