Lidé odnepaměti baží po tom, najít svatý grál nesmrtelnosti. Touha žít věčně nebo si alespoň život co nejvíce prodloužit prostupuje napříč dějinami a současnost není výjimkou. A co je pro náš druh typické: rádi bychom, aby recept na dlouhověkost byl pokud možno co nejjednodušší. Proto tak rádi věříme v zázračné preparáty či prostinké návody, jež nám mají přidat roky navíc.

Recept na dlouhý život je skutečně docela prostý, přesto je pro mnohé z nás neskutečně náročné se podle něj řídit. Vyžaduje totiž každodenní disciplínu, ať už jde o to, jak se stravujeme, či jak se hýbeme a obecně jaký životní styl vyznáváme. V aktuálním čísle Ekonomu jsme si posvítili na to, jaká pravidla by měl každý z nás dodržovat, aby byl jeho život co nejdelší a hlavně aby jej prožil v co nejlepší fyzické i psychické formě.

A pro ty, kterým by život dlouhý byl málo a chtěli by žít věčně, doporučuji divadelní hru českého spisovatele a dramatika Karla Čapka Věc Makropulos. Dopadli byste pravděpodobně stejně jako její hlavní postava – to, po čem byste nakonec toužili nejvíce, by byla smrt.

Přeji pěkné čtení.