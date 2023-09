Nálada v českém autoprůmyslu by mohla být skvělá. Výroba i prodeje v odvětví, které je pilířem české ekonomiky, po pandemickém propadu opět letí nahoru. Přesto vládne u řady tuzemských firem z automobilového průmyslu chmurná atmosféra. Úrovně z roku 2019 se stále nepodařilo dosáhnout a není jisté, jestli se tak v příštích letech vůbec stane. Prodeje vozů jsou ve srovnání s údaji před pandemií slabé nejen v Česku, ale i v celé Evropské unii. V ní si za prvních sedm měsíců letošního roku zákazníci koupili téměř o čtvrtinu osobních vozů méně než za stejné období roku 2019. „V Evropě přitom nejsou signály, že by se prodeje či výroba aut měly vrátit na úroveň před covidem, rozhodně ne v krátké době,“ myslí si Jan Linhart, expert na autoprůmysl a partner poradenské firmy KPMG. To dopadá i na české výrobce aut a komponent, kteří většinu svých produktů prodávají právě v Evropě.

Vývoj výroby a prodejů aut v Česku Zvětšit přes celé okno

Zranitelný autoprůmysl

Výroba aut přitom začala podle dat společnosti S&P Global Mobility slábnout prakticky po celém světě už po roce 2017, tedy pár let před pandemií. Podle odborníka na automotive a partnera poradenské firmy PwC Pavla Štefka k tomu přispělo stěhování lidí do měst, kde se více pohybují hromadnou dopravou, nebo environmentální tlaky, kdy zejména mladá generace potenciálních řidičů hledá ekologičtější způsoby dopravy.

Výroba aut v Evropské unii Zvětšit přes celé okno

Jak dodává Natálie Badie z Fakulty podnikohospodářské pražské VŠE, nyní ke zpomalení prodeje aut přispívá kvůli vysoké inflaci nižší chuť nakupovat. „Je otázka, jestli se vůbec někdy v Česku nebo Evropě přiblížíme předcovidové výrobě a prodejům aut. Automotive čekají spíše těžší časy,“ myslí si Štefek.

Vývoj ve světě je přitom značně nerovnoměrný. Největší trh s auty na světě, Čína, se loni už téměř vrátil na čísla z období hojnosti a jižní Asie, zejména díky Indii, je dokonce bohatě překonala.

Výroba aut ve světě Zvětšit přes celé okno

Trend je jasný, elektromobilita bude narůstat. I Češi přejdou na auta na elektřinu, dotlačí je k tomu ceny.

Jenže pro české výrobce je klíčová situace v západní Evropě, kam směřuje více než polovina produkce tuzemského autoprůmyslu. Zdaleka největší trh pro ně představuje motor evropské ekonomiky, Německo. Jeho HDP loni poklesl meziročně o čtyři procenta, ani letos se mu příliš nedaří a vstoupilo do technické recese.

„Pokud by šlo o dlouhodobější zpomalení, může to odhalit zranitelnost českého automobilového průmyslu vůči kolísání německého trhu. Čeští dodavatelé by se mohli setkat se snížením objednávek, což by mohlo vést k nadbytečné kapacitě a nižšímu vytížení výrobních zařízení. To vše by mělo i výrazné negativní finanční dopady,“ říká Badie z VŠE. Na slábnoucí německou ekonomiku narážejí dodavatelé autodílů už nyní. „Podnikatelé, s kterými se potkávám, mají ohledně zvyšování výroby spíš pesimistickou náladu. Především ‚autoland‘ skomírá. Neříkám větší firmy, ale ty menší kolem stovky zaměstnanců, které jsou orientované na německé automobilky, těžce bojují s cenami,“ říká Lubomír Dvořák, šéf výrobce průmyslových sekaček Spider z Vysočiny.

Vyšší tlak na ceny potvrzuje i Jan Lát, spolumajitel slévárenské firmy Beneš a Lát: „Na menším dílu, třeba na tlačítku palubní schránky, je automobilka schopná nás do zblbnutí drtit o desetiny i setiny centů.“ Výrobci aut se totiž kvůli současné nízké poptávce více snaží snižovat náklady. Látova firma se už před řadou let rozhodla zbavit se závislosti na zakázkách pro automobilový průmysl, ten ale pro mnoho českých dodavatelů představuje jediného zákazníka. Tyto firmy přitom podle Linharta z KPMG obvykle vyrábějí s nízkou marží, která jim neumožňuje společnost rozvíjet, pokud výrobní linky nejedou naplno.