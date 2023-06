Firmy by měly výrazněji zareagovat na zlevnění energií, materiálů a dalších nákladů a snížit finální ceny svých výrobků, říká Jan Lát, spolumajitel slévárenské firmy Beneš a Lát. „Jakmile se otevře příležitost chytit větší žvanec, tak ho hodně firem chytí, ale pak už nereagují na opačný trend. Myslím si, že to do značné míry způsobuje vysokou inflaci v celé Evropě,“ dodává. V tomto ohledu kritizuje zejména evropské automobilky.

Vaše firma vyrábí odlitky ze slitin hliníku a zinku a výlisky z plastů. Pro jaké obory pracujete nejvíc?

O první místo se přetahuje výroba nákladních aut a vlaků, na třetím místě je automobilový průmysl. Každý z těchto segmentů se na našich tržbách podílí asi 20 procenty. Také hodně vyrábíme díly pro hydrauliku, manipulační techniku a další stroje. Kdysi to tak nebylo, hlavním segmentem byly firmy z automotive. Zhruba od roku 2004 jsme postavili strategii na tom, že nedodáváme jednomu segmentu. Šli jsme proti proudu ve chvíli, kdy tady prakticky všichni adorovali – a do dneška to poměrně nepochopitelně trvá – automobilový průmysl. My ale na něm, ani na jiném segmentu, nechceme být závislí, proto žádný nesmí tvořit více než čtvrtinu a žádný zákazník více než 15 procent našeho obratu. Že se to vyplácí, se poprvé ukázalo v letech 2008 a 2009, když přišla krize. Tehdy padl nejdřív „na pusu“ automotive, postupně klesly i další obory a zase se zvedaly. Výpadky tak přicházely postupně a neochromily nás najednou tak jako dodavatele, kteří vyrábějí převážně pro automotive. To se opakuje v každé krizi. Ta současná je ale podivná, nasedá na sebe jeden problém za druhým. Nejdřív přišla pandemie, pak zdražily čipy a suroviny, potom vystřelily energie a jako zatím poslední přišla válka na Ukrajině.

V minulém fiskálním roce od dubna 2021 do března 2022 jste měli obrat 869 milionů korun a zisk 17 milionů korun. Loni v listopadu jste říkal, že vaše výroba klesla o třetinu. Jak nakonec dopadl váš poslední finanční rok?

Obratově to bude velmi podobné, kolem 850 milionů korun, a zisk dopadl o něco lépe než v minulém roce, protože jsme dokázali významně ořezat spotřebu energií i další náklady, zároveň jsme dokázali do prodejních cen začlenit energetickou přirážku. Tento výsledek je ale jen finanční pohled. Obrat se nakonec vyšplhal tak vysoko díky tomu, že vylétly ceny materiálů a energií. Fakticky šla výroba dolů skoro o třetinu.

Nejpodivnější je, že poslední dva až tři roky máme při poklesu výroby největší objem nově získaných zakázek.

A jak vypadá letošní rok?

Jednotlivé segmenty si sedají už tři roky. V roce 2008 byla krize sice hluboká, ale krátká, a teď je to jinak. Automobilový průmysl se po propadu během covidu dodneška úplně nevzpamatoval. Postupně klesla i výroba nákladních aut a také vlaků. Producenti vlaků přitom dřív dlouhodobě nestíhali vyrábět podle poptávky a jejich zakázky byly zpožděné i o dva roky. Dneska už vyrábějí na sklad. Trh se úplně otočil.

Jaké máte signály z trhu o dalším vývoji?

Situace je velice nečitelná. Překvapivě se objevuje o něco víc objednávek na srpen a září, ale zatím nevidíme, že by mělo dojít k většímu obratu. Nejpodivnější je, že poslední dva až tři roky máme při poklesu výroby největší objem nově získaných zakázek. Náš cyklus od domluvy se zákazníkem do zahájení sériové výroby trvá asi devět měsíců. Nejdřív na produktu pracují konstruktéři a designéři, vytvoří prototyp, pak se pro sériovou výrobu vyrábí forma a potom čekáme na objednávky sériové výroby. Do sériových dodávek ale nabíhá v posledních letech jen velmi malá část produktů z nově vyrobených forem. Dřív jsme vyráběli řádově padesát forem pro nové produkty ročně, ale za poslední dva roky je to bezmála dvojnásobek. Jenže pro skutečně sériovou výrobu se jich využilo jen kolem 20 procent. Dřív to byla naprostá většina ihned po dokončení formy. A to jedna forma stojí i ke dvěma milionům korun.

Chytí a nepustí

Čím to je, že zákazníci tolik investují do přípravy a pak sériovou výrobu nechtějí?

Vnímám to tak, že firmy odkládají uvedení nových produktů do budoucna. Při náběhu nového produktu vždycky přicházejí určité vícenáklady. Asi je pro firmy teď jednodušší vyrábět staré produkty, které nějak fungují, než se pustit do nejistých novinek. Nejspíš se bojí riskovat. Máme i zákazníka, který u nás nainvestoval za poslední rok přes 20 milionů korun do forem pro sériovou výrobu dílů, ale moc se jich zatím nepoužilo jinak než na ověření funkčnosti. Firmy jsou hodně opatrné, nechtějí rozhodovat pod tlakem a vyčkávají, co se bude na trhu dít.