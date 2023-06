Průmyslová výroba v posledních měsících začala klopýtat a jediným světlým bodem zůstává produkce automobilů. Meziroční dynamika výroby v automotive je o 30 procent vyšší, což mu dnes může zbytek průmyslu jen závidět. Kromě automotive, farmaceutické produkce a výroby elektrických zařízení navíc produkce všech ostatních hlavních odvětví včetně strojírenství meziročně klesá. Dá se tedy říci, bohudík za automotive. Druhým dechem však musíme dodat, že vyhlídky celého sektoru do budoucna zůstávají extrémně nejisté.

V tuto chvíli těží producenti v automobilovém průmyslu především z dohánění ztraceného času – prodejů, které nemohli realizovat v průběhu pandemie a navazující polovodičové krize. Nepříjemnou pravdou ovšem je, že v Evropě zatím návrat k předpandemickým úrovním výroby neprobíhá zdaleka tak rychle jako v Asii a zejména pak v Číně.

V Evropě bylo v roce 2022 vyprodukováno 13,7 mi­lionu automobilů, což je výrazně méně než 19,6 milionu v roce 2018, zatímco v Číně se vyrobilo i přes přísnější covidová opatření loni 23,8 milionu automobilů, což je oproti roku 2018 lehký nárůst. Do značné míry je to dáno rychlým globálním růstem produkce elektromobilů a v této disciplíně zatím evropští výrobci tahají za kratší konec provazu. Některé konzultační agentury předpokládají, že do tří let bude mít Čína více než 50procentní podíl na trhu s elektromobily. Proč je tomu tak, když se Evropa dlouhodobě snaží pasovat do role lídra v zelené transformaci?