Lidstvo má za sebou jednu z nejhorších inflačních epizod. Záplava nových peněz i hromadné utrácení úspor z pandemické doby a současně výrobní problémy spolu s přetrhanými dodavatelskými řetězci vyšponovaly ceny zboží a služeb po celém světě. Ve většině vyspělých ekonomik dosáhla inflace vrcholu loni na podzim, od té doby růst cen zpomaluje. Meziroční lednová inflace byla v eurozóně 8,5 procenta, ve Velké Británii 10,1 procenta a v USA 6,4 procenta.

Česko se zatím tomuto trendu vymyká. Cenová hladina v lednu stoupla meziročně o 17,5 procenta a při srovnání s prosincem inflace zrychlila. Hlavně kvůli ukončení úsporného tarifu, který domácnostem loni v listopadu a prosinci zlevnil energie. Pravda, není to nejhorší výsledek. Loni v září vyšplhala inflace na 18 procent. Při srovnání s ostatními zeměmi Evropské unie mělo ovšem Česko ke konci loňského roku pátou nejvyšší inflaci. Po Maďarsku a trojici pobaltských republik.

Česká národní banka ve své aktuální prognóze tvrdí, že zrychlení cenového růstu počátkem letošního roku je přechodné. Inflace začne podle ní rychle klesat a ve druhé polovině roku se sníží na jednociferné hodnoty. „Tržní složky inflace zvolní vlivem snižujících se nákladových tlaků ze zahraničí i z domácí ekonomiky. Současně dojde k postupné korekci aktuálně kulminujících ziskových marží domácích výrobců, obchodníků a poskytovatelů služeb,“ shrnul náměstek ředitele sekce měnové v ČNB Luboš Komárek.

I další ekonomové se vesměs shodují, že i v Česku se už inflace přehoupla přes pomyslný vrchol. To poslední vyšší číslo mohlo být vedle ukončení vládního příspěvku k cenám energií způsobeno také „lednovým efektem“. Řada firem upravuje ceny svých produktů nebo služeb právě k začátku roku. A letos do nich rovněž ve větší míře zahrnuly vyšší náklady, které se jim nakumulovaly během loňského roku.

Hra o pokles nákladů a inflační podhoubí

Teď už by však globální nákladové tlaky měly zvolnit, což by mělo vést ke zpomalování inflace. Ceny komodit, a to nejen elektřiny a plynu, zvolna klesají. Zatímco větší část loňského roku ceny pohonných hmot přesahovaly 40 korun za litr, aktuálně stojí natural 37,60 koruny za litr a nafta 36,80 koruny za litr. Zdražování na globálních komoditních trzích začalo v souvislosti s postcovidovým probuzením ekonomiky před dvěma roky, trend dále akceleroval – zvláště v případě energií – začátek války na Ukrajině.