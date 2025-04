1. Tykač vstoupil do ocelářského byznysu

Foto: Lukáš Bíba

Od listopadu ladil tuzemský miliardář, investor do energetiky a těžby uhlí Pavel Tykač vstup do nového odvětví, které se má v budoucnu stát jedním z pilířů jeho podnikatelské skupiny. Teď má hotovo. Součástí jeho skupiny Sev.en se totiž od dubna oficiálně stávají společnosti Celsa Steel UK a Celsa Nordic, které se zabývají nízkoemisní výrobou oceli a recyklací ocelového šrotu.

Prodávajícím dvou ocelářských podniků je španělská společnost Celsa. Cenu ani jedna ze stran neuvedla, ale agentura Reuters s odkazem na španělský web El Confidencial už dříve spekulovala o ceně 600 milionů eur, v přepočtu tedy zhruba o patnácti miliardách korun.

Společnost Celsa Nordic bude ještě tento měsíc přejmenována na 7 Steel Nordic a Celsa Steel UK na 7 Steel UK. Obě společnosti zastřeší nově vzniklá společnost 7 Steel, která odkazuje na jméno Tykačovy skupiny Sev.en. Nově vzniklá ocelářská skupina bude mít na samém začátku výrobní kapacitu dva miliony tun konstrukční oceli ročně.