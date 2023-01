Rok 2022 byl pro českou ekonomiku jednoznačně ve znamení inflace. A ta bude bohužel jedním z velkých témat i roku letošního. Nepůjde ovšem již tolik o energetickou inflaci, která díky vládou garantovaným stropům začne pomalu odeznívat. Zásadnější bude inflace ve zbytku spotřebitelského koše. A v něm se rychlejší dynamika cen zabydlela s nepříjemnou samozřejmostí. Na konci roku jsme pozorovali meziroční růst cen nad třemi procenty u více než devadesáti procent položek v českém spotřebitelském koši. A přibližně sedmdesát procent položek dokonce zdražovalo meziročně o více než devět procent. A i proto asi uvidíme poměrně vysokou inflační setrvačnost napříč celým rokem 2023.

Setrvačnost inflace bude také podpořena relativně nízkými reálnými úrokovými sazbami. Nominální úrokové sazby sice ČNB dostala na sedm procent, střednědobá inflační očekávání šla ovšem s vysokou pravděpodobností také vzhůru, a reálné úrokové sazby proto mohou být dál relativně nízké. Jak velký je rozdíl mezi nominálními a reálnými sazbami, to je otázka. Záleží hodně na tom, jakým inflačním očekáváním věříte. Pokud by to měla být tříletá inflační očekávání nefinančních podniků, tak ta vystoupala v druhé polovině roku 2022 až k 7,5 procenta. A pokud si je dáme dohromady s tržní tříletou úrokovou sazbou v okolí 5,5 procenta, reálné sazby jsou stále v hlubokém záporu – na úrovních, kde mohou začít poptávku opět stimulovat.